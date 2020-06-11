مبارك: المقاولون العرب تنفذ أكثر من 100 مشروع بمحافظات القناة وسيناء والشرقية

قال المهندس مبارك منصور مبارك، رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب، إن الشركة تقوم بتنفيذ العديد من المشروعات داخل مدينة العاشر من رمضان، منها مشروع دار مصر المزمع تسليمه وهو عبارة عن ثلاثة مواقع مجاورة 56 و65.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن الأعمال هي الأسوار الخارجية وأعمال بلاطات خرسانية وانترلوك وأعمال بلدورات وأعمال المقاعد والبرجولات الخرسانية grc وأعمال شبكات الري والزراعة والتشجير وهي تقدر بقيمة اجمالية حوالي 30 مليون جنيه.

وتابع أن الموقع الثاني من المشروع هو ترفيق المجاوره 27 و31 وذلك بمساحة 777 فدان عبارة عن أعمال ترابية وإنشاء شبكات مياه وصرف صحي ورى وذلك بقيمة إجمالية حوالي 90 مليون جنيه، والموقع الثالث بالحي 12 و14 وهو عبارة عن أعمال رصف طرق بقيمة اجمالية تقدر 55 مليون جنيه.

وأكد رئيس قطاع القناة وسيناء بشركة المقاولون العرب، فى بيان له إن الشركة تطبق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كرونا بدقة عالية فى جميع مشروعات الشركة بإقليم القناة وسيناء، حيث تقوم الشركة بتنفيذ أكثر من 100 مشروع بمحافظات القناة وسيناء والشرقية، مشيرًا إلى أن إدارة السلامة والصحة المهنية بالتعاون مع وحدة التنفيذ الذاتي بالقطاع، قامت بتصنيع ممر تعقيم معدني متطور، يتم تشغيله وإيقافه أوتوماتيكيًا، بمجرد دخول العامل فيه وإتمام عملية التعقيم، في إطار العمل وتنفيذ المشروعات بكامل الطاقة مع الالتزام الصارم بالإجراءات الاحترازية والوقائية من كورونا.