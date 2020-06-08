مهندس بـ"المقاولون العرب": طورنا ميدان التحرير دون إعاقة حركة المرور

قال المهندس محمد علوي مدير إدارة المنشآت المتميزة بشركة المقاولون العرب، إنه تم تطوير ميدان التحرير وهو عبارة عن 6 مناطق بداية من المتحف المصري، جامعة الدول العربية، وزارة الخارجية، مجمع التحرير، شارع قصر النيل، شارع القصر العيني وجميع الشوارع المحيطة بميدان التحرير، مشيرا إلى أنه جرى البدء في التطوير نحو شهر 12 من العام الماضي وشمل كل شيء في الميدان.

وأضاف علوي، خلال حواره ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية صدي البلد، أن التنسيق الحضاري دهن الواجهات وأنار العمارات والنافورة التي يتوسطها المسلة، مشيرًا إلى أن وزارة الآثار رممت المسلة والكباش، كما جرى الانتهاء من كل هذا منذ نحو شهر.

وتابع: "استطعنا الانتهاء من المشروع دون التسبب في أي قلق في المرور، والجمهور كان يسير بشكله الطبيعي، وكنا كمقاولين العرب نعمل على مدار الـ 24 ساعة بالتعاون مع استشاري وزارة الإسكان، والاتحادات العمرانية".