محافظ جنوب سيناء يناقش مشروعات المقاولون العرب الجاري تنفيذها بالمحافظ

عقد اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، اليوم السبت، اجتماعًا بحضور الاجتماع المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة، واللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، و أحمد عبدالعظيم رئيس مدينة طور سيناء، والمهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء لشركة المقاولون العرب، والمهندس أشرف غنيم رئيس القطاع مدير فرع سيناء، لمناقشة معدلات تنفيذ جميع المشروعات الجاري تنفذها بالمحافظة، والاجراءات التي تتبع بمواقع العمل لمكافحة فيروس "كورونا " المستجد.

وقال المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء، أن الشركة تقوم بتنفيذ تطوير طريق نبق السياحي وميدان محمية نبق ومداخل المحمية بشرم الشيخ، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع العام وعمل المشايات، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لحماية العاملين في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وأضاف" مبارك" أن الشركة تقوم أيضًا بأعمال رصف وتطوير ورفع كفاءة الطرق بمدينة بشرم الشيخ، وعمل مشايات سياحية ذات معالم حضارية، تبدأ من الطريق الواصل بين الطريق الدائري إلى سكن العاملين بحي النور، مرورًا بجامعة الملك سلمان.

ومن جانبه أوضح المهندس أشرف غنيم مدير فرع سيناء، إن عملية ربط الطريق الدائري الأوسط بطريق السلام بشرم الشيخ، جاءت تفايدًا لعمل كباري أو أنفاق أو أي إشارات مرورية، قد تفقد هذه المنطقة طابعها السياحي.

وأضاف أن قيمة المشروع تقدر بحوالي 50 مليون جنيه شاملة كافة أعمال التطوير، كما جارى تنفذ مشروع إعادة تأهيل وتطوير الطرق الداخلية لمدينة الطور وأعمال التطوير الشامل لجميع الميادين بها.