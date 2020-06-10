منع إجازات رؤساء مدن جنوب سيناء لحين انتهاء امتحانات الثانوية

أعلن محافظ جنوب سيناء، إلغاء إجازات رؤساء المدن وكل القيادات والمسؤولين عن امتحانات الثانوية العامة، لحين الانتهاء من الامتحانات.

جاء ذلك اليوم الأربعاء خلال مشاركة محافظ جنوب سيناء، ترافقه المهندسة إيناس سمير نائب المحافظ، الاجتماع التنسيقي الذي عقد اليوم الأربعاء، للتنسيق والاستعداد لانطلاق امتحانات الثانوية العامة، بديوان عام المحافظة، عبر شبكة الفيديو كونفرانس.

ووجه المحافظ بالتشديد على إجراءات التعقيم للطلاب وارتداء الكمامات، إلى جانب توفير مسؤول طبي دائم بكل لجنة للتعامل مع أي حالات مشتبه بها، وتعقيم اللجان قبل وبعد أداء الامتحانات يوميا.