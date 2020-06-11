جنوب سيناء تسجل أول حالة وفاة بكورونا

سجلت محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، أول حالة وفاة لمصاب بفيروس كورونا، ويدعى عرفات أحمد يونس، 63 عامًا، من مدينة الطور وكان يعمل في مديرية التربية والتعليم.

وكان أصيب الفقيد وأسرته بفيروس كورونا عقب عيد الفطر المبارك، حيث تلقى أفراد أسرته العلاج في العزل بمدينة الطور، وتماثلوا للشفاء جميعا، بينما جرى نقله إلى مستشفى أبو خليفة لتدهور حالته الصحية، وتوفي صباح اليوم الخميس.

جدير بالذكر أن مدينة طور سيناء، هي ثاني مدن محافظة جنوب سيناء في عدد الإصابات بفيروس كورونا،وسجلت 79 إصابة منذ انتشار الوباء، وبها ما يقرب من 3 آلاف مخالط يجري متابعتهم.