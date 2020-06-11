في مسابقة عالمية.. طلاب هندسة الزقازيق يحصدون "الجائزة الذهبية"

حصل طلاب قسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق فرع (IEOM ZAG)، على الجائزة الذهبية من الجمعية الدولية للهندسة الصناعية وإدارة العمليات بالولايات المتحدة الأمريكية، كأفضل فرع طلابي، متفوقا على 120 فرعا على مستوى 47 دولة حول العالم.

صرح بذلك دكتورة نهى أحمد علي مصطفى، المدرس بقسم الهندسة الصناعية بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، المشرف على الفرع، والتي حصلت على جائزة أفضل مشرف لفرع طلابي للجمعية لهذا العام.

وأشارت إلى أن الجمعية الدولية للهندسة الصناعية، جمعية علمية وأكاديمية دولية تهتم بإنشاء روابط بين المتخصصين في مجال الهندسة الصناعية وإقامة مؤتمرات وأحداث دولية في مختلف الدول لنشر الأبحاث العلمية والتكامل مع الصناعة في مجال الهندسة الصناعية و إدارة العمليات.

وأوضحت أن الفرع الطلابي بقسم الهندسة الصناعية بجامعة الزقازيق، هو الفرع الأول للجمعية على مستوى الجامعات المصرية، وتأسس عام 2017 وتمكن على مدار السنوات الماضية من تحقيق عدد كبير من النجاحات و المشاركات من زيارات ميدانية للمصانع وعقد ندوات وورش عمل متنوعة.