برلماني يخصص فندقه لمصابي كورونا في الأقصر: بنرد الجميل

أعلن أحمد إدريس عضو لجنة السياحة بمجلس النواب عن دائرة بندر الأقصر، تقدمه بمذكرة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتسليم فندق سياحي مملوك له وتخصيصه كمستشفى عزل لعلاج مصابي فيروس كورونا، بعد تجهيزه من جانب اللجنة الوزارية المعنية بمواجهة الأزمة.

وقال إدريس، إن "كل ما نقدمه من دعم لمصر ولأهالينا في الأقصر، هو جزء صغير من رد الجميل لبلد نشأنا وعملنا بها، وعلى خيرها تربينا، وفي مدارسها وجامعاتها تعلمنا، في إطار مسؤوليتنا المجتمعية لدعم دور الوزارة الرائد وفريق الأطباء والتمريض وتمكينهم من أداء واجبهم الوطني بأمان وسلام".

وتابع بأن "مصر تمر حاليا بأزمة طارئة تستدعي منا جميعا أن نكون يداً واحدة مع بلدنا، وأن يكون الاصطفاف والتراحم والترابط والالتفاف حول الوطن هو هدفنا الوحيد لمواجهة وتخطي هذا الوقت الاستثنائي، من خلال دعم جهود الدولة لاحتواء الآثار السلبية لفيروس كورونا".