تحرير 76 محضرا أثناء تفقد سكرتير مساعد الأقصر لحملات رفع كفاءة الشوارع

قاد السكرتير المساعد لمحافظة الأقصر، جولة ليلية، لمتابعة حملة نظافة وتعقيم ورفع للإشغالات بمنطقة شارع التلفزيون ونادي المدينة المنورة، وتفرعاته بمدينة الأقصر، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة ومستوى النظافة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 20 محضر إشغال طريق، و6 محاضر نظافة عامة، و8 محاضر لمحال تجارية مخالفة، تعمل في أوقات الحظر، وذلك بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء، و42 محضر إزالات إدارية.

وتابع الدكتور محمد رزق، رئيس مركز ومدينة الطود، أعمال الوحدة المحلية لقرية الطود غرب، أعمال الرش والتعقيم بالشوارع والطرق، وواجهات المحلات والمباني، بمنطقة نجع العقاربة ومبنى الوحدة المحلية للقرية، والجمعية الزراعية بالقرية.

كما تابع رزق، أعمال الرش والتعقيم وقص وتهذيب أشجار الزينة بالجزر والحدائق وريها طبقاََ للجدول الزمني المحدد للري ورفع 2 طن نواتج قص الأشجار والزراعات.