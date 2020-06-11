تكثيف استعدادات مطار الأقصر الدولي لاستقبال رحالات العالقين بالخارج

كشف اللواء حسين سالم، مدير مطار الأقصر الدولي، عن اتخاذ مزيد من الاستعدادات، لاستقبال عدد من الرحلات الجوية الاستثنائية قريبا، القادمة من بعض الدول العربية، لنقل المصريين العالقين، والراغبين في العودة لأرض الوطن، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية المتبعة فى تلك الظروف الراهنة، وفقا لتعليمات وإرشادات وزارة الصحة والسكان.

كانت سلطات المطار، استقبلت منذ يومين، رحلتين استثنائيتين تابعتين لشركة مصر للطيران، للخطوط الجوية، قادمتين من مطار الكويت الدولي، وعلى متنهما أكثر من 300 مصري عالق بالكويت، حيث تم اتخاذ جميع الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة، للتأكد من عدم حمل العائدين فيروس كورونا "كوفيد 19".

كما تم تقديم التسهيلات والتيسيرات اللازمة لهم، وتم السماح لهم بالخروج من المطار، عقب توقيع إقرار العزل الطبى بالمنازل مدة 14 يوما متتاليا، تنفيذا لإرشادات وتعليمات وزارة الصحة والسكان.

وتقرر أن يخضع القادمون في المرات القادمة، مثل السابقين لعملية تعقيم مكثفة بدأت بتعقيم الشنط وكل المتعلقات، تبعها الكشف عليهم من قبل أطباء الحجر الصحي في المطار، حيث اصطف العائدون في مجموعات، كل مجموعة ضمت 20 شخصًا تم الكشف على كل مجموعة على حدا، لمنع حدوث تزاحم أثناء عملية الفحص، ولم يتم اكتشاف أي حالات مصابة بكورونا.

وبجانب ذلك، يكثف مطار الأقصر الدولي إجراءاته الاحترازية والوقائية، استعدادا لعودة الرحلات ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية، التي اتخذها للحد من انتشار فيروس كورونا ولحماية الركاب المسافرين والعمال.

وشملت الإجراءات وضع لافتات إرشادية باللغات المختلفة، وتعليمات وقواعد عامة لحماية المسافرين، بالإضافة إلى وضع علامات للوقوف والحركة، ومراعاة المسافة الآمنة بين كل فرد، فضلا عن استمرار حملات التطهير والتعقيم التي تتم يوميا وباستمرار.

يأتي هذا في إطار الإجراءات والتدابير الوقائية التي يتخذها المطار، وتنفيذا لتوجيهات وزير الطيران، وتعليمات وزارة الصحة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، باتباع قواعد التباعد الجسدي والحماية العامة، للوقاية من فيروس كورونا.