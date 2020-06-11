الإعلام الرياضي ترفع تقريرا لمكرم بتراشقات القنوات وتطالبه بفرض عقوبات

قال الإذاعي فهمي عمر، رئيس لجنة ضبط الإعلام الرياضي التابعة للأعلى للإعلام، إن اللجنة رصدت التراشق الذي حدث في الإعلام الرياضي من خلال برامج قناتي الأهلي والزمالك منذ بيان النادي الأهلي الأخير، وأنه تم رفع الأمر لـ مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ الإجراء المناسب حيال المخالفات التي وقعت.

وأضاف عمر في تصريح لـ"الوطن" قائلا: "كتبنا محضرا بما تم ورفعنا الأمر للسيد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ ما يراه من أمور، والمحضر يمثل الواقع بما حصل من تراشق".

وطالب الناقد الرياضي بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية معروفة عند بداية النشاط الرياضي في مصر منها عدم حضور جمهور، مثلما حدث في المانيا وإنجلترا فلابد من عدم حضور الجمهور.

وتابع: "على الإعلام الرياضي أن يقوم بدوره في توعية الناس ولابد أن يتحلوا بالروح الرياضية وبلاش مهاترات وتأجيج المشاعر"، موضحا أن الإعلام الرياضي هو سبب عدم عودة الجمهور للملاعب في مصر.

وقال فهمي عمر إنه يجب أن يتقلد الإعلام الرياضي إعلاميين وليس رياضيين معتزلين، والذين وصفهم بأنهم "أحد أسباب الأزمة".

وكشفت لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي عن 4 تحديات تواجه الساحة الإعلامية الرياضية، أولها انتشار وسيطرة لاعبي الكرة المعتزلين على المنصات الإعلامية المختلفة.

وأضافت اللجنة في تقريرها السنوي الذي حصلت "الوطن" على نسخة منه: "أصبحنا كل يوم نرى نجم كرة بمجرد اعتزاله يتجه للإعلام، دون النظر إلى معرفته بقواعد العمل الإعلامي المتعارف عليه، وأصبحت الانتماءات للأندية تحكم الساحة الإعلامية الرياضية، ما أدى إلى زيادة حدة التعصب الذي نعيشه الآن".

ولفتت اللجنة إلى أن التحدي الثاني يكمن في انتشار ظاهرة الساعات المؤجرة في بعض القنوات الخاصة التي لا تخضع لأي معايير، لذا كان ضروريا متابعة ما يبث خلالها لخروج المحتوى عن كل الأعراف والقواعد الإعلامية.

وبشأن التحدي الثالث، فتمثل في انتشار الملاسنات والسباب والخروج على كل قواعد الذوق العام في العديد من البرامج، بينما يتحدث التحدي الرابع عن لجوء البعض الذين يصدر بحقهم قرارات إيقاف إلى قنوات يوتيوب، ظنا منهم أنهم في مأمن من أي عقاب أو مساءلة.