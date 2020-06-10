"الأعلى للإعلام" يحقق في بث برامج مؤجرة بالحدث اليوم وبانوراما دون إذن

قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجلس أجرى تحقيقا خلال الأيام الماضية في بعض المخالفات التي ارتكبتها قناتي "الحدث اليوم" و"بانوراما" لا سيما فيما يتعلق ببث برامج مؤجرة "بيع وتأجير الهواء" دون الحصول على موافقة المجلس وفقا للقانون.

وأشار المصدر لـ"الوطن" إلى أن لجنة الشكاوى قدمت توصية للمجلس إزاء تلك البرامج بتوقيع عقوبة قد تصل إلى وقف بثها في انتظار اعتماد المجلس.

وأعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عن لائحة التراخيص لتوفيق أوضاع وسائل الإعلام القائمة في فترة حددتها اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018 بـ 6 أشهر تنتهي في أغسطس المقبل، أو التقدم بطلب لترخيص وسائل جديدة.