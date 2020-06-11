إعدام 80 كيلو أغذية و26 لتر مشروبات فاسدة بشرم الشيخ

شنت مديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، حملة للمرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ، ومتابعة الشهادات الصحية لكافة العاملين بالأغذية، للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية.

وأسفرت الحملة عن إعدام 80 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستخدام الآدمي، و26 لترًا من المشروبات الغازية والعصائر، وتحرير 27 محضرًا متنوعًا.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، أن الحملة مرت على 17 منشأة غذائية بمدينة شرم الشيخ، وسحبت 16 عينة للتحليل، إضافة إلى المضبوطات المذكورة.

وأكد وكيل الوزارة، أنه جرى خلال الحملة التشديد على أهمية النظافة العامة لأماكن تداول الأغذية والمشروبات، والنظافة الشخصية لكافة العاملين، وغسل الأيدي والتعقيم والتطهير المستمر، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار الأمراض المعدية خاصة فيروس كورونا.