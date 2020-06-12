لجنة إدارة الأزمة بدمياط ترصد إجراءات مجابهة فيروس كورونا بالمستشفيات

قامت لجنة إدارة الأزمة المشكلة من محافظ دمياط بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة بزيارة لمستشفى الصدر بمدينة دمياط، وذلك لرصد الموقف الحالي من إجراءات متبعة مع الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وكذلك التأكد من توافر المستلزمات الطبية والوقائية ووجود رصيد منها يكفي خمسة عشر يوماً بالإضافة إلى التأكد من تحقيق الانضباط الإداري وتواجد الأطباء وطاقم التمريض بنوبتجيات عملهم.

والجدير بالذكر أن محافظة دمياط قد أصدرت بياناً يضم كافة أرقام الخطوط الساخنة بمحافظة دمياط وهم رقم "114" الخط الساخن لمحافظة دمياط، "٢٢٦٤١٢١" رقم أزمات محافظة دمياط، "٢٢٦٤٧٠٣" رقم طوارئ مديرية الصحة، و رقم "٢١١٥٥٤٨" الخط الساخن الخاص بتلقى اية استفسارات متعلقه بفيروس كورونا المستجد، وأخيراً رقم الشكاوى الحكومية التابع لرئاسة مجلس الوزراء "١٦٥٢٨".

يأتي هذا وفقًا لقرار الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بتشكيل لجنة لإدارة الأزمة تضم ممثلين عن بعض الجهات منها ديوان عام المحافظة والأمن الوطنى والرقابة الإدارية ومديرىة الصحة والمستشار العسكرى وذلك فى ضوء تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الصادرة بجلسة مجلس المحافظين المنعقدة مؤخرًا تكون مهمتها المرور على جميع المستشفيات للتأكد من تنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد "covid19" وتوافر المستلزمات الطبية و الوقائية للأطباء.