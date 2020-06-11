رئيس مرسى مطروح يوجه بحصر احتياجات القرى والتجمعات الصحراوية

أعلن وجيه عبدالرازق رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، حصر جميع احتياجات القرى والنجوع والتجمعات السكنية الصحراوية، ورفع تقارير دورية حول المعوقات والمشاكل التى تواجه سكانها، لتقديم الحلول العاجلة لها.

وعقد "عبد الرازق"، اليوم الخميس، اجتماعًا مع رؤساء القرى للوقوف على المعوقات والمشاكل التي تواجه العمل، وتقديم حلول فورية لجميع القضايا المهمة لسكان القرى.

وأكد "عبد الرازق" لرؤساء القرى أهمية العمل بروح الفريق الواحد للنهوض بمدينة مرسى مطروح، لينعكس ذلك على تقديم خدمة متكاملة للمواطن فى القطاعات الخدمية.

وناقش رئيس المدينة الخطة الاستثمارية بالقرى لمشروعات الرصف والكهرباء التى سيتم تنفيذها طبقًا للوائح والقوانين والخطط الموضوعة بالتوقيتات المتفق عليها، لسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية.

وقال إن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، أكد ضرورة أهمية التواجد بين الأهالي بالقرى للتعرف على القضايا التى تشغل المواطنين، وذلك بالتزامن مع جهود المدينة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، والعمل على تطهير الشوارع ورش المصالح الحكومية، بجانب تكثيف أعمال النظافة فى جميع الأحياء والطرق الرئيسية والفرعية.