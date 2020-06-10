تحسبا لفتح المصيف.. رفع كفاءة كورنيش وشواطئ مرسى مطروح

تفقد وجيه عبدالرازق رئيس مدينة مرسى مطروح، أعمال رفع كفاءة كورنيش المدينة من طلاء أسوار الكورنيش وأرصفة، وترميم الشوارع وتركيب البلاط وقص وتقليم أشجار الزينة والنخيل.

وقال عبدالرازق، اليوم، إن توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح هي إزالة المعوقات بكورنيش المدينة والشواطئ لضمان سرعة وإنجاز الأعمال مبكرا في التوقيتات المحددة تحسبا لصدور قرارات مجلس الوزراء، ووزارة التنمية المحلية بالبدء في فتح الشواطئ بالإجراءات الاحترازية؛ للوقاية من فيروس كورونا.

وتفقد رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال التطوير بشاطئ روميل من أشهر شواطئ مطروح تحت إشراف مديرية الإسكان والمرافق؛ لتذليل جميع المعوقات للأعمال الجارية؛ لضمان سرعة وإنجاز جميع أعمال التطوير التي تجرى حاليا في الشاطئ.

وتابع أعمال دهانات الأرصفة بالطريق السياحي "القصر - عجيبة"، حيث أنهت الشركة المسؤولة عن التنفيذ عملية الزخرفة والدهانات حتى الوحدة المحلية لقرية أم الرخم، وسيجرى استكمال باقي الأعمال حتى شاطئ عجيبة طبقا لتوجيهات قائد الإقليم محافظ مطروح.