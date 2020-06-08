رئيس "مرسى مطروح" يتفقد مشروعات البنية التحتية بالسنوسية والليدو

تفقد وجيه عبدالرازق رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، مشروعات الرصف للشوارع التي سيجرى البدء فيها بمناطق السنوسية البحرية والليدو وتقسم ريم وعدد من الشوارع الفرعية بنطاق المدينة بعد الانتهاء من مشروعات البنية التحتية.

وتابع عبدالرازق، اليوم، منطقة السواني والأفراد والعجارمة والعوام التي جرى الانتهاء منها من أعمال رصف وتطوير الشوارع الضيقة بتركيب بلاط الإنترولوك، موجها الشكر لرئيس المدينة السابق على الجهود المبذول بالمدينة وإنجاز مشروعات الرصف، وتطوير منطقة السواني وتحويلها لمناطق حضارية نموذجية، وفتح الشارع الموازي لمزلقان المغاربة المغلق لسنوات ورصفه وتحويل الكهرباء من هوائي لأرضي.