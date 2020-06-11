الأزهر: يجوز تعقيم ضحايا كورونا بدلا من تغسيلهم

قال الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إن إدارة الطب الوقائي هي من تحدد تعقيم، أو تغسيل، أو الاكتفاء بتيميم المتوفى بفيروس كورونا.

وأشار "الحديدي"، خلال لقاء خاص ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية EXTRA NEWS، وتقدمه الإعلامية خلود زهران، إلى أنهم أصدروا فتوى بأن الأمر ليس على مثال واحد، حيث أنه إذا لم يستطع المغسل القيام بخطوات التغسيل العادية التي تجري مع المتوفيين بطريقة طبيعية، فيمكنه أن يصب الماء من مسافات آمنة تحول دون انتقال العدوى له.

وأضاف أنه يجوز تعقيم جسد المتوفي في حال استحالة إجراء عملية التغسيل بالطرق الطبيعية، وذلك وفق الضوابط التي تضعها إدارة الطب الوقائي.

وأوضح أن الفريق الاستشاري العلمي التابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الالكتروني شارك في إخراج تلك الفتاوى، لافتا إلى أن الفريق يتكون من أساتذة علم الفيروسات وأمراض المناعة والهندسة الوراثية وعلوم الأجنة والأطباء.

وأكد على أن ذلك يعد بمثابة تجديد للفتوى لأن العلماء يقومون بتوضيح أو رسم خريطة أو صورة دهنية واضحة لتلك الحالات وبناء على ذلك يتم إصدار الحكم الشرعي، مشيرا إلى أن الحكم الشرعي ليس فقط مبني على الأدلة الشرعية والأحكام التي استنبطت من الأدلة التفصيلية من كتاب السنة وغيرها ولكن مبني أيضا على رأي العلم.