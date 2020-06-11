"تعليم مطروح": يحق لطلاب الثانوية العامة طلب تأجيل الامتحان

ذكرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح، أنه نظراً للظروف الراهنة، يحق لطالب الثانوية العامة أن يختار حضور الامتحان هذا العام، أو تأجيله للعام الدراسى المقبل.

وقال الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ،اليوم، إنه في حالة اختيار الطالب تأجيل الامتحان للعام المقبل، عليه اتباع مجموعة خطوات منها، أن يتقدم الطالب أو ولي أمره بطلب لإدارة شؤون الطلبة والامتحانات بالمديرية التعليمية التابع لها، وأن يرفق بالطلب صورة ضوئية من رقم الجلوس.

وكانت نشرت وزارة التربية والتعليم خطابا إلى جميع مديريات التربية والتعليم على مستوى الجمهورية، وذكرت فيه أنه يحق للطلاب حالة إصابتهم بفيروس كورونا تأجيل الامتحان للدور الثاني وأن يحصل على درجاته كاملة.