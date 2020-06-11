لو عندك مشكلة.. إزاي تقدم تظلم على تكليف الأطباء؟

في العام الأخير من سنوات كلية الطب، يتم تكليف الطلبة للعمل بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، وفي كثير من الأحيان تكون الجهة التي تم تكليف الطالب للعمل بها غير مناسبة له، لذلك تتيح وزارة الصحة والسكان تقديم التظلمات على طلبات التكليف للأطباء، على أن يتم تكليف الأطباء بالعمل بمستشفيات وزارة الصحة لمجابهة الأزمة، وكذا العمل على تأهيل وتدريب أطباء الامتياز بالدفعة الحالية، لمختلف كليات الطب والتي بدأت الامتياز في 1 مارس 2020، وينتهي في 28 فبراير 2021.

وتستعرض "الوطن" خطوات التقدم بطلب التظلم على تكليفات الأطباء، وفق موقع وزارة الصحة والسكان، كالتالي:

- الدخول على موقع وزارة الصحة والسكان من هنـــا.

- تظهر الصفحة الخاصة بتقديم طلب التظلم والتي يتمّ من خلالها إدخال بيانات الطالب.

- يدخل الطالب الرقم الخاص به من خلال أيقونة "رقم الخريج".

- ثم يتم إدخال الرقم القومي الخاص بمقدم الطلب المكون من 14 رقم بشكل صحيح.

- إدخال اسم والدة مقدم الطلب الرباعي.

- ثم إدخال المجموع الخاص بالخريج.

- ثم يدخل الطالب الرقم السري الخاص به في حال توافره، وإن لم يكن متوفرا يتم ترك الخانة الخاصة به خالية.

- ثم يتمّ إدخال الرقم التأكيدي الموجود أسفل الصفحة في الخانة الخاصة به.

- ثم الضغط على أيقونة موافق ليتمّ إرسال طلب التظلم.

وفي حالة الرغبة في التقدم بالشكوى، يمكن الاتصال على الرقم 19468.