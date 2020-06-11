خالد خلف الله يشيد بقرارات الحكومة.. ويدعو للالتزام بإجراءات الوقاية

دعى النائب اللواء خالد خلف الله، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن دائرة نجع حمادي بمحافظة قنا، المواطنين بالالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية التي أصدرتها الحكومة لمواجهة خطر فيروس كورونا.

واشاد في تصريحات للمحررين البرلمانيين بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، اليوم، والمتضمنه تخفيف العبء على المواطنين، حيث تم تعديل مواعيد الحظر الجزئي ليصبح من 8 مساء حتى 4 صباحا، ومد فترة عمل المحلات حتى السادسة مساء، وإعادة حركة السياحة والطيران للمحافظات الساحلية من أول يوليو، وبدء فتح دور العبادة بالمحافظات الأقل إصابة من أول يوليو مع مراعاة الإجراءات الوقائية وتقييم الموقف أولا بأول واستمرار غلق الشواطئ والمتنزهات وبدء استلام اشتراكات النوادي من 15 حتى 30 يونيو.

وأشار "خلف الله" إلى أن تلك الإجراءات لم تكن ستتخذها الحكومة لولا التزام المواطنين الفترة الأخيرة بالتباعد وارتداء الكمامات، وشدد "خلف الله" على الشعب المصري الالتزم بالإجراءات حتى نستطيع الخروج من جائحة ذلك الفيروس الذي أصاب العالم أجمع ودمر اقتصاديات الدول.

وأشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة ممثلة في إدارة الأزمة التي تم إعدادها لمواجهة هذا الوباء حيث يعتبر ذلك نجاحا في ظل الإمكانيات الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد والتهديدات الخارجية.