قرقاش: سراب الحسم العسكري الذي تريده أنقرة يطيل معاناة الليبيين

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم، إن المبادرة المصرية بشأن ليبيا أضحت في صلب العمل السياسي العربي والدولي لإعادة الاستقرار إلى هذا البلد، وفقا لما ذكرته قناة"روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وكتب قرقاش في تغريدة نشرها على حسابه في موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أن بلاده تستمر في جهودها مع القاهرة لوقف فوري لإطلاق النار وتفعيل المسار السياسي في حل الأزمة الليبية.

وشدد قرقاش، على أن "سراب الحسم العسكري الذي تريده أنقرة يطيل معاناة الليبيين، ويخالف الإجماع الدولي".

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي في وقت سابق، وقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب الليبي المستشار عقيلة صالح، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة الليبية تقوم بالأساس على وقف إطلاق النار وإخراج المرتزقة وحل الميليشيات والذهاب إلى عملية سياسية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وأكد الرئيس السيسي، في كلمته خلال مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، أن الإعلان يمثل مبادرة ليبية - ليبية لحل الأزمة في إطار جهود الأمم المتحدة، مؤكدا تطلعه إلى دعم دولي لتلك المبادرة وقيام الأمم المتحدة بدورها حيالها، والدعوة إلى إطلاق العملية السياسية.