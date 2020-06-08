وائل الإبراشي: "إعلان القاهرة" سيطبق على الأرض خلال ساعات

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن بيان القاهرة حظي بترحيب الدول الكبرى، كونه رؤية متكاملة تعطي إطارا سياسيا لحل المشهد الليبي بالكامل وإنشاء دولة مدنية حديثة، متابعًا: "اتصال الرئيس الروسي بوتن يؤكد نجاح المبادرة المصرية، لأنها أساس الحل فى ليبيا".

وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك عدد كبير من الدول العربية والإقليمية الكبرى تؤيد مبادرة مصر تجاه الأزمة الليبية، وذلك يعطي مصر صلابة وقوة في تحقيق الحل الليبي.

وتابع: "المبادرة ستكون أساس إنهاء الحرب في ليبيا والوصول إلى دولة مدنية حديثة خالية من الميليشيات والمرتزقة الأجانب إلى جانب التمثيل العادل لكافة الأقاليم الليبية".

وأكد "الإبراشي"، أنه خلال ساعات قليلة سيكون هناك تصورات تنفيد هذه المبادرة على أرض الواقع، وتابع: "الأمم المتحدة ستدخل بها بشكل كبير وواضح".

ولفت إلى أن هناك مخطط لتقسيم ليبيا، وفي ظل التمويل القطري للإرهاب والتدخل العسكري التركي، أصبح الوضع في غاية الخطورة على الشعب والدولة الليبية.