الاحتلال يداهم أكثر من 50 منزلا شمال مدينة أريحا

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، منازل الفلسطينيين في بلدة العوجا شمال مدينة أريحا بالأغوار، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، عن مصادر محلية القول، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت العوجا، ونصبت خيمة متنقلة، وداهمت أكثر من 50 منزلا وسط التدقيق في هويات أصحابها وساكنيها، واستجوابهم عن موقفهم تجاه خطة الضم.

وأشارت "وفا"، إلى أن الفلسطينيين في التجمع أبدوا تخوفهم من الاقتحام، في ظل مخطط ضم الاغوار.

من جانبه، قال أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، إن هذه خطوة استباقية من قبل الجانب الإسرائيلي للتأثير على معنويات الفلسطينيين والقيام باستطلاع رأيهم بالقوة المسلحة، لحصر أعداد المتواجدين استباقا للتاريخ المعلن للضم.

وأضاف الفتياني، أن المنطقة تشكل سلة غذاء فلسطين، وخزانا للموارد المائية، ويسعى الاحتلال إلى خنق أبناء شعبنا عن طريق عزله بضمه لمنطقة الأغوار.