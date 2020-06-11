قريبا.. عرض فيلم "ملوك" لهالي بيري ودانيال كريدج على نتفلكس

أعلنت نتفلكس عرض فيلم ملوك عبر منصتها، يوم 28 من يونيو الجاري، وهو من تأليف وإخراج Deniz Gamze Ergüven.

الفيلم إنتاج عام 2017، ومن بطولة هالي بيري، دانيال كريج، لامار جوهنسون، راشيل هيلسون.

عرض الفيلم لأول مرة في السينما، أبريل 2017، ومدته ساعة و26 دقيقة، وتقييمه على موقع لاسينما IMDB يساوي 5 من 10.

وشاركت بطلة الفيلم هالي بيري في أكثر من 50 عملا فنيا، وترشحت لعدد كبير من الجوائز، وحصدت جائزة أوسكار مرة عام 2002 عن دورها الرئيسي في فيلم Monster's Ball، وترشحت لجائزة جولدن جلوب 4 مرات وحصدتها مرة، وترشحت لبافتا مرة واحدة.

بينما مثل دانيال كريج في أكثر من 80 عملا فنيا، وفيلم الأخير "لا وقت للموت" متوقف عرضه بسبب انتشار فيروس كورونا، وترشح "كريج" لجائزة جولدن جلوب مرة واحدة عام 2020.