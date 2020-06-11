"المحافظين" يتوجه بطلب إحاطة حول إزالة لافتات المحلات بوسط البلد

تقدم شديد أبو هندية، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، بطلب إحاطة إلى وزير التنمية المحلية حول إزالة محافظة القاهرة لافتات المحلات التجارية من منطقة وسط البلد بدعوى تطوير الميادين الموجودة في المنطقة، مما تسبب في الإضرار بأصحاب المحلات.

وقال أبوهندية، في طلب الإحاطة الذي قدمه لرئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، أنه في ضوء تطوير ميادين منطقة وسط البلد، أزالت محافظة القاهرة لافتات المحلات التجارية التي تعتبر نوعا من أنواع التعريف على وجودها في هذه الشوارع، هذا العمل تسبب في أضرار لأصحاب هذه المحلات، خاصة أن المحافظة قامت به دون سابق إنذار لأصحابها بالرغم من أنهم حاصلين على تراخيص تتضمن وجود الأسماء على اللافتات، وكل ذلك يحدث دون مراعاة لظروف أصحاب هذه المحلات الاقتصادية في ظل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.