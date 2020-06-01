محافظ الدقهلية يشارك في "مجلس المحافظين" بعد شفائه من كورونا

شارك الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، في اجتماع مجلس المحافظين، الذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

جاء ذلك في إطار حرص الدولة المصرية على التحول الرقمي، وتطبيق إجراءات "التباعد الاجتماعي" في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة لمجابهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

كان "مختار"، انضم للاجتماع اليوم بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد، ليبدأ عمله اليوم في قيادة محافظة الدقهلية.

واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالترحيب بـ"مختار"، سائلاً الله أن يحفظ مصر وشعبها من هذا الوباء.