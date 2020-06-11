فرج عامر: مباحثات السيسي وترامب أكدت عمق العلاقات بين البلدين

أكد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن ما أعلنه البيت الأبيض من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ناقش مع الرئيس عبدالفتاح السيسى سبل استئناف محادثات الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار في ليبيا، وأن ترامب بحث مع الرئيس السيسي سبل رحيل كل القوات الأجنبية عن ليبيا وأن الرئيس الأمريكي ترامب أكد على التزام الولايات المتحدة باتفاق عادل ومتوازن بشأن سد النهضة الإثيوبي إنما هو دليل على العلاقات الاستراتيجية بين القاهرة وواشنطن.

وقال عامر في بيان له اصدره، اليوم، إن مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبدالفتاح السيسي وضعت العالم كله بجميع دوله ومنظماته أمام مسؤولياتهم التاريخية بشأن الأزمة الليبية من خلال إعلان القاهرة، والذي لقى تأييدا كبيرا وواسع النطاق على مختلف الأصعدة الإقليمية والعربية والدولية، مؤكدا على أن المباحثات بين الزعيمين الكبيرين ترامب والسيسي أكدت على عمق العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاتصال تبادل وجهات النظر حول تطورات الوضع في ليبيا، في ضوء إطلاق مبادرة "إعلان القاهرة"، حيث أعرب الرئيس ترامب عن ترحيبه بالجهود المصرية لتحقيق التسوية السياسية للازمة ولأنهاء أعمال العنف بدعم وقف إطلاق النار في ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار لبلاده.