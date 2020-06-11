محافظ سوهاج يتفقد مشروعات خدمية في طهطا بتكلفة 9 ملايين جنيه
كتب:
خالد الغويط
02:47 م | الخميس 11 يونيو 2020
تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عددا من المشروعات الخدمية والتنموية في مدينة طهطا، بلغت تكلفتها 9 ملايين و150 ألف جنيه.
وبدأ محافظ سوهاج جولته بتفقد مشروع تغطية الترعة لتوسعة الطريق الدائري ومدخل طهطا الجنوبي بطول 1650 مترا، ورصفها بتكلفة 5 ملايين جنيه.
ووصلت نسبة التنفيذ لأعمال التغطية 95%، موجها بسرعة الانتهاء من التغطية والرصف.
كما تفقد المحافظ أعمال الإنترلوك بالشوارع والحواري الضيقة والتى بلغت تكلفتها الإجمالية 4 مليون جنيها، حيث تفقد شارع عابدين، والشوارع والحارات المتفرعة منه، ومنطقة القيسارية وسط المدينة، وشارع عرابي، وشارع أحمد عنبر مرورا بمستشفى طهطا العام، موجها بإستكمال باقي الشوارع والحواري فور الإنتهاء من توصيل المرافق لها، كما تفقد أعمال التجميل بشارع التحرير بتكلفة بلغت 150 ألف جنيها، واختتم جولته بتفقد مجمع المدارس بساحل طهطا والذي يضم " المدرسة اليابانية، ومدرسة جزيرة الخزندارية، ومجمع 25 يناير ".