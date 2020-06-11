محافظ سوهاج يتفقد مشروعات خدمية في طهطا بتكلفة 9 ملايين جنيه

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عددا من المشروعات الخدمية والتنموية في مدينة طهطا، بلغت تكلفتها 9 ملايين و150 ألف جنيه.

وبدأ محافظ سوهاج جولته بتفقد مشروع تغطية الترعة لتوسعة الطريق الدائري ومدخل طهطا الجنوبي بطول 1650 مترا، ورصفها بتكلفة 5 ملايين جنيه.

ووصلت نسبة التنفيذ لأعمال التغطية 95%، موجها بسرعة الانتهاء من التغطية والرصف.

كما تفقد المحافظ أعمال الإنترلوك بالشوارع والحواري الضيقة والتى بلغت تكلفتها الإجمالية 4 مليون جنيها، حيث تفقد شارع عابدين، والشوارع والحارات المتفرعة منه، ومنطقة القيسارية وسط المدينة، وشارع عرابي، وشارع أحمد عنبر مرورا بمستشفى طهطا العام، موجها بإستكمال باقي الشوارع والحواري فور الإنتهاء من توصيل المرافق لها، كما تفقد أعمال التجميل بشارع التحرير بتكلفة بلغت 150 ألف جنيها، واختتم جولته بتفقد مجمع المدارس بساحل طهطا والذي يضم " المدرسة اليابانية، ومدرسة جزيرة الخزندارية، ومجمع 25 يناير ".