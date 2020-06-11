كتاب جديد يرصد دور إسرائيل في تأجيج الصراع على مياه النيل

صدر حديثًا عن دار "أوراق للننشر والتوزيع"، كتاب "سد النهضة.. لعبة بنوك المياه فى حوض النيل"، للكاتب الصحفي مصطفى خلاف، والذي يتناول تداعيات السد الأثيوبى على مختلف أشكال الحياة فى مصر.

ويقع الكتاب في 299 صفحة، وقُسم إلى 12 فصلًا، بجانب مشكلة البحث والمقدمة والتمهيد، حيث تطرق فى الفصل الأول لطبيعة نهر النيل وعلاقة مصر به، وتأثيره فيها على كافة الأوجه والعصور بشكل مقتضب، وتناول الفصل الثاني مشكلة المياه فى مصر، أما الفصل الثالث فناقش لورقة مياه النيل واستخدام إثيوبيا لها بقصد التأثير على مصر تاريخيًا والرد المصري على ذلك.

بينما تطرق الفصل الرابع إلى علاقة إ،سرائيل بأثيوبيا على كافة المستويات وتأثير ذلك على مستقبل ملف مياه النيل، وفي الفصل الخامس تم التطرق لمسألة خصخة المياه ومتى بدأ الحديث عن ذلك، أما الفصل السادس فتناول ظهور مصطلح التسعير وفكرة بنوك المياه التى يعد سد النهضة واحدًا من منها، وهل سيتحول السد الأثيوبى إلى بنك يتم من خلاله بيع وتسعير المياه لدولتى المصب مصر والسودان؟!.

وفى الفصل السابع جاء الحديث عن المياه فى الاتفاقيات الدولية ورؤية المنظمات الدولية المعنية لها، وفى الفصل الثامن كان الحديث عن لعبة بنوك المياه فى المنطقة العربية ودور إسرائيل فيها، أما الفصل التاسع فرصد أزمة سد النهضة منذ ثورة 25 يناير، ودور وفود الدبلوماسية الشعبية التى زرات دول بحوض النيل منها أثيوبيا.

وتطرق الفصل العاشر لمحطة جديدة بدأت باتفاق إعلان المبادئ، والدخول فى مفاوضات ثلاثية بين مصر والسودان وأثيوبيا، وما تخللها من عقبات وتوقف انتهى إلى تدخل الوسيط الأمريكي، وما تبعه من جولات انتهت إلى الانسحاب الإثيوبي من الاجتماعات، ورفض التوقيع على اتفاق سد النهضة ، وحقيقة الدور الأمريكى والصهيوني، والذى يرى البعض أنه ينفذ سيناريو هدفه وصول المياه إلى إسرائيل.

تناول الفصل الحادي عشر تداعيات وتأثير سد النهضة على مصر وتقييم لدور المفاوض المصري.

وتضمن الفصل الثاني عشر إشارة لأهم الاتفاقيات والمعاهدات التى تحكم مياه النيل، ثم جاءت الخلاصة والتوصيات ببعض التصورات والحلول والمقترحات، منها التوجه صوب المنظمات الدولية الفاعلة مثل مجلس الأمن والاتحاد الإفريقي، لشرح الموقف المصري والتأثيرات المتوقعة للسد.