الري: متمسكون بوثيقة واشنطن بشأن سد النهضة.. ولن نعود لنقطة الصفر

قال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري، إن ملف سد النهضة من أكثر القضايا التي تشغل الرأي العام في الوقت الحالي، لافتا إلى أن الجانب السوداني دعى لإطلاق مبادرة من جانبهم لعودة المفاوضات، وعلى أساس ذلك استجابت مصر للدخول في نقاشات، مشيرا إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا توصلوا لاتفاق في 21 فبراير الماضي والذي تم توقيعه في واشنطن ومصر متمسكة بأنها تكون مرجعية النقاش.

وأضاف "السباعي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحك مصري"، المداع على شاشة قناة "MBC مصر 2"، أنه من ضمن الثوابت للموقف المصري أن يكون دور المراقبين الموجودين مسهلين أو ميسرين للاجتماعات، وأن تكون المفاوضات تكون خلال فترة محددة من الأيام بحيث تكون من يوم 9 يونيو أي أول أمس وحتى 13 يونيو الجاري، للوصل للنقاط الأساسية المتعلقة بقواعد ملء وتشغيل السد.

وأشار إلى أن الوزارة لا تستطيع وصف الاجتماعات حتى الآن بأنها اجتماعات ذات طابع إيجابي لكن تؤكد مصر شواغلها وتشغل كل الأطراف، موضحا أن مصر تحرص للوصول لتوافق يحقق المكاسب المشتركة دون إضرار أي طرف للآخر بشرط ألا نعود لنقطة الصفر، موضحا أن النقاشات عكست بعض التوجهات للجانب الإثيوبي الخاصة بفتح النقاش حول القضايا المتعلقة بالمقترحات التي قدمها الجانب الإثيوبي.