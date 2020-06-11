وزير الري السابق: مفاوضات سد النهضة الحالية تدعو للتفاؤل

أكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري والموارد المائية سابقا، أنه متفائل للغاية، بأن تكون مفاوضات سد النهضة الجارية حاليًا جادة، لافتا إلى أن حل الأمر بشكل سياسي وسلمي، يّصب في مصالح الدول الثلاث، "خلينا ما نسبقش الأحداث، ولا نستمع للجعجعة الإعلامية الإثيوبية"، موضحًا أن مصر والسودان، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية والبنك الدولي، يرفضون العمل الأحادي لملء إثيوبيا لسد النهضة، دون التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف.

وأضاف "علام"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على شاشة "تن"، أن المفاوض المصري، لن يفرط في نقطة مياه واحدة، ففريق التفاوض الفني المصري، على أعلى مستوى، وقادر على الدفاع عن مصالح البلد، ومن الضروري أن يتم الاتفاق على أجندة ونظام، لإجراء المفاوضات قبل بدء أي اجتماعات تفاوضية مقبلة.

وأوضح وزير الري والموارد المائية سابقًا، أنه من الصعب تقريب وجهات النظر، للوصول إلى حلول نهائية في أول يوم لإعادة التفاوض بين الدول الثلاث، فإثيوبيا أدارت المفاوضات بطريقة سيئة، نتيجة للوعود الهائلة التي أعطتها للشعب الإثيوبي، ورفع سقف توقعاته، كما أن الإثيوبيون، يعتقدون أن سد النهضة أكبر سد في العالم، وسيجلب لهم مليارات الدولارات سنويًا، ما جعل الأجواء مشحونة للغاية.

وأشار إلى أن مصر تتمسك بإعلان المبادئ خلال مفاوضات سد النهضة، مضيفا أن إثيوبيا وضعت 21 بندا لملء وتشغيل سد النهضة، وهناك تباينا من الموقف الإثيوبي من جهة، والموقف السوداني من جهة أخرى، "إحنا داخلين تفاوض، وهذا يعني أن كل فريق لن يحصل على كل ما يريده".

وسخر من قيام البعض في إثيوبيا، بإعداد حملة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي، مازحًا "أنا نازل انتخابات هناك، أنا بنزل عندهم على تويتر، أكتر من رئيس الوزراء الإثيوبي أبى أحمد".