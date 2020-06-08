الثلاثاء.. "الثقافة" تعرض رقصات وفنون شعبية روسية على "يوتيوب"

تعرض وزارة الثقافة عبر قناتها على يوتيوب، في التاسعة مساء الثلاثاء، حفلًا نظمته دار الأوبرا المصرية لفرقة الفنون الشعبية الروسية إيجور موسييف، والتي تعد أحد أعرق الفرق المتخصصة في العالم، ويضم عددًا من التابلوهات الاستعراضية المبهرة التي تمثل مختلف حضارات وثقافة شعوب العالم.

أسسها الفرقة إيجور موسييف أحد العارضين ومصممي الرقصات الرئيسيين بفرقة البولشوي عام 1936، حين طلبت منه الحكومة السوفيتية تنظيم أول مهرجان للفنون الشعبية الوطنية، حيث نجح في لفت الأنظار للرقصات الوطنية التقليدية، وانطلق بعدها بفرقته ليقدم عروضا مميزة في أكثر من 65 دولة.