"العدل" تعلن استمرار التشغيل الجزئي للمحاكم الابتدائية 15 يوما أخرى

أصدرت وزارة العدل كتابا دوريا إلى رؤساء المحاكم الابتدائية تضمن استمرار العمل طبقا لإجراءات التشغيل الجزئي لمدة 15 يوما أخرى تبدأ من 13 يونيو المقبل على أن يستمر العمل بنظر جلسات الأسرة بكل فروعها والقضايا الجنائية، وهي الجنح والجنح المسـتأنفة بنظر قضايا المحبوسين بجانب قضايا تجديد الحبس وإيداع الأحكام المدنية.

وشددت الوزارة على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية من حيث تقسيم عدد القضايا التي ينظرها القاضي على مراحل يتم إدخال وإخراج المتقاضين؛ للمحافظة على التباعد الاجتماعي بجانب القيام بإجراءات التعقيم قبل الجلسة وبعدها والتزام الجميع بارتداء الكمامات للمحافظة على الصحة العامة.

كان وزير العدل عقد لقاء مع رؤساء الجهات والهيئات القضائية لبحث الأمور المشتركة بين هذه الجهات والهيئات، والاتفاق على عودة جلسات المحاكم عقب إجازة عيد الفطر المبارك تدريجياً، على أن يصاحبها التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كرونا ، ومنها تحديد عدد الحضور في قاعات المحاكم على ضوء مساحاتها، والحفاظ على مسافة الأمان بين الأشخاص، وارتداء الكمامات للكل قضاة ومحامين ومتقاضين وموظفين، فضلاً عن إجراء التطهير اليومي لأماكن انعقاد الجلسات.

كما جرى الاتفاق على العمل خلال أشهر الصيف لتعويض فترة التأجيلات في نظر القضايا والحفاظ على مصالح المواطنين.