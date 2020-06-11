"المهزلة".. حين اقتنع يوسف إدريس بتعديل نجاح الموجي على نص مسرحي

يعد الفنان نجاح الموجي واحدا من كبار فناني الكوميديا في مصر والوطن العربي، حيث يمتلك موهبة وخفة ظل جعلته يكسب حب الجمهور، ولمع نجم "الموجي" في المسرح المصري ليصبح واحدا من كبار هذا المجال، وبالرغم من ذلك قدم عددا من الأفلام السينمائية الهامة مع كبار المخرجين والنجوم.

ولد الفنان نجاح الموجي في مثل هذا اليوم 11 يونيو عام 1943، وطوال مشواره الفني قدم العديد من المسرحيات الهامة والتي حققت نجاحا كبيرا، منذ بدأ العمل المسرحي مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح بدأها منذ ستينيات القرن الماضي ليقدم معهم العديد من المسرحيات الناجحة مثل "فندق الأشغال الشاقة، جوليو ورومييت، المتزوجون".

وبالرغم من نجاحه مع ثلاثي أضواء المسرح إلا أنه أكمل طريقه في المسرح مع عدد كبير من الفرق والفنانين والمخرجين، ومع مطلع الثمانينيات تم تقديم مسرحية "المهزلة" من بطولة الفنان محمد عوض وتأليف الكاتب الكبير يوسف إدريس وشارك بها نجاح الموجي.

وكانت تدور أحداث المسرحية حول ثلاثة أشقاء هم "عباس الأول، عباس الثاني، عباس الثالث"، وكان "الموجي" يؤدي شخصية "عباس الثاني" خلال أحداث المسرحية إلا أنه كان لديه رأي في أحداث المسرحية وقرر أن يناقش فيه المؤلف الكاتب يوسف إدريس.

وبالفعل اقترح "الموجي" تعديل طريقة تقديم شخصيته خلال أحداث المسرحية لتتناسب بشكل أكبر مع وضعها الاجتماعي وتكون واقعية، فقرر الكاتب يوسف إدريس أن يشاهد بروفة باقتراح "الموجي" هل سيوافق أم لا، وفور مشاهدة البروفة وافق "إدريس" على طريقة تقديم "الموجي" للشخصية ورؤيته لها.

رحل عن عالمنا الفنان نجاح الموجي في 25 سبتمبر عام 1998 عن عمر ناهز الـ55 عاما وقدم خلال مشواره الفني ما يقارب الـ200 عملا فنيا ما بين المسرح والدراما التلفزيونية والإذاعية والسينما.