"صيادلة القليوبية" تطلق "إحنا أقوى" لدعم الأطقم الطبية

أطلقت نقابة الصيادلة بمحافظة القليوبية مبادرة "إحنا أقوى" للتبرع من أجل توفير المستلزمات الطبية لأعضاء الفرق الطبية بمستشفيات العزل والحميات، ومرضى فيروس كورونا.

وأشار الدكتور مجدي ثابت نقيب الصيادلة بالقليوبية، إلى أن تلك الحملة تأتي تزامنا مع الظروف الصعبة الراهنة ولحاجة أعضاء المهن الطبيبة الشديدة للمستلزمات الطبية.

وقالت النقابة إن من يرغب في التبرع المادي أو العيني، يمكنه الإيداع عبر حساب بنك فيصل رقم 6011242، أو التبرع مباشرة بإيصال بنقابة صيادلة القليوبية من الساعة الـ10 صباحا وحتى 2 ظهرا.