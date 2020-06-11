ارتفاع وفيات كورونا إلى 242 حالة في النرويج

أعلنت السلطات الصحية في النرويج، اليوم، ارتفاع الوفيات الناجمة عن انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" إلى 242 حالة، فيما زاد إجمالي الإصابات إلى 8594 حالة.

وذكر المعهد النرويجي للصحة العامة في بيان، أن الحصيلة الإجمالية للجائحة ارتفعت بعد تسجيل 3 حالات وفاة و18 إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس التاجي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية الرسمية "كونا".

وفي بولندا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 9 حالات وفاة بالإضافة إلى 359 اصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة البولندية في بيان، إن إجمالي عدد الوفيات ارتفع إلى 1215، فيما ارتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 28201.

وأعلن رئيس وزراء بولندا ماتيوش موارفيتسكي، أمس الأربعاء، عزم بلاده إعادة فتح حدودها مع دول الاتحاد الأوروبي، السبت المقبل من أجل إعادة تنشيط الاقتصاد بعد إغلاقها منذ منتصف مارس الماضي وذلك في إطار مواجهة كورونا المستجد.