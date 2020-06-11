رئيس الوفد: مؤتمر "أحداث ليبيا وسد النهضة" يفرضه علينا الواجب الوطني

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إنه عقد اجتماعا لطرح رؤية الوفد بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة، يأتي ذلك في ظل ظروف فيروس كورونا، ولكن يفرضه الواجب الوطني نحو الحزب.

جاء ذلك خلال المؤتمر المنعقد بمقر حزب الوفد، لطرح رؤية بيت الأمة بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، وعدد من أعضاء الهيئة العليا وقيادات الحزب.

وأضاف أبو شقة أن الوفد هو بيت الوطنية المصرية وبيت المصريين جميعا وبيت الكفاح، وتاريخه يمتد إلى أكثر من 100 عام للدفاع عن الوطن والمواطن.

وأشار أبو شقة إلى أن هذا الاجتماع العاجل والطارئ يحمل رسائل ودلالات واضحة منها أننا حزب ديمقراطي يقوم على الرأي والرأي الآخر، وأي قرار يخرج يكون بالإجماع، ومن خلال مؤسسات الحزب، ورئيس الحزب لا يستطيع أن يتخذ قرارا بشكل فردي ولكن يصدر من خلال مناقشة.

وأوضح أبو شقة أن هذا الاجتماع يشهد جميع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا وتطبيق التباعد؛ ما يؤكد أن حزب الوفد عندما يتعلق الأمر بأمن الوطن والمواطن تكون التضحية بالنفس أمرًا زهيدًا.