المنيا تزيل 73 تعد بالبناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة

تابع اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنفيذ الوحدات المحلية للمراكز والمدن، حملات إزالة لكافة أشكال التعديات بالبناء المخالف والعشوائي بدون ترخيص، وكذلك البناء على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة.

وقال المحافظ، إن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، أزالت 73 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة وبدون ترخيص، منها حالة تعد بالبناء مخالف للقانون 119 بمساحة 175 مترًا مربعًا، و63 حالة على أراضي زراعية خاصة على مساحة 6596 مترًا مربعًا، و5 حالات بالبناء على أملاك الدولة على مساحة 870 مترًا مربعًا، و3 تعديات بالزراعة على أراضي أملاك الدولة على مساحه فدان، ليصل إجمالي حالات الإزالات الزراعية والمباني خلال الفترة من 25 مارس الماضي، وحتى أمس الأربعاء إلى 819 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3944 فدان و5 قيراط و16 سهمًا، و3605 حالة إزالة مبان بمساحة 487850 مترًا مربعًا.

وشدد المحافظ، على تنفيذ القرارات الصادرة عن القيادات السياسية للدولة، بشأن فرض هيبة الدولة والتصدي بكل حسم للمخالفين، من خلال التحفظ على معدات أدوات البناء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة والتحفظ على المخالفين وتحويلهم للنيابة العسكرية.