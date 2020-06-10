المطرب "محمد صلاح" يُطلق مسابقة "جيل مصر" أون لاين لأبناء المنيا

يستعد المُطرب محمد صلاح الفائز بجائزة أفضل أغنية وطنية لعام 2019 من قبل وزارة الثقافة، لإطلاق مسابقة "جيل مصر" لدعم المواهب بمختلف أشكالها ومجالاتها الهادفة عبر مواقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك – يوتيوب".

قال صلاح وهو أحد أبناء مدينة المنيا، إن هدف المبادرة خلق حاله من التفاؤل وإظهار نماذج ناجحة من أبناء أجيال مصر، وإنتاج أعمال فنيه وإبتكارات إيجابيه نحتاج لإظهارها في مثل هذه الظروف، لرفع الروح المعنوية لأبناء الشعب المصري بعد تأثير أزمة فيروس كورونا السلبي على مختلف القطاعات.

أضاف صلاح: "هذه المبادرة تأتي استكمالاً لمبادرة جيل مصر التي قمت بتدشينها العام الماضي، لاستمرار تنمية الولاء والإنتماء وحب الوطن في نفوس النشء والصغار، وأردنا أن نستغل وقت الفراغ الذي نعيشه بالمنازل في شئ مفيد ينمي المواهب ويشجعها على الاستمرار، لكل أبناء مصر في جميع المحافظات وليس المنيا فقط".

وكشف محمد صلاح عن 3 جوائز ومفاجآت عديده سيتم تحضيرها للفائزين، عن طريق تصويت الجمهور.

يذكر أن مبادرة "جيل مصر" التي أطلقها الفنان محمد صلاح العام الماضي قد حققت نجاحاً باهراً في تكوين التوعية والإنتماء للأطفال والصغار بمدارس محافظة المنيا.