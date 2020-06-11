"السعودي لإعمار اليمن" يفتتح حزمة مشاريع تنموية في محافظة سقطرى

افتتح البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، حزمة من المشاريع التنموية في محافظة سقطرى، شملت مشروعاً لدعم الطاقة بالمحافظة عبر إنشاء وتنفيذ وتشغيل محطتي توليد الكهرباء في "حديبو" و"قلنسية"، ومشروعاً لإنتاج وإدارة الموارد المائية.

وأكد مدير مكتب البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في محافظة سقطرى طارق الزايدي في كلمة خلال الافتتاح، أن البرنامج شيّد محطة كهرباء حديبو ومحطة كهرباء قلنسية، بأعلى المواصفات الفنية العالمية، التي صممت بذات المواصفات لمحطات الكهرباء السعودية.

من جهته رفع محافظ محافظة سقطرى رمزي محروس شكره إلى خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على المشاريع التنموية المقدمة للشعب اليمني في جميع المحافظات اليمنية وبمختلف القطاعات الحيوية، مضيفاً أن هذه المشاريع تأتي بتوجيهات القيادة السعودية، وبمتابعة مباشرة من المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر.

وأكد محروس أن محطات الكهرباء ستعمل على دعم المحافظة بشكل كبير، وذلك لمعاناة المحافظة من تكرار انقطاعات خدمات الكهرباء وصعوبة توفرها سابقاً، موضحاً أن المحطة تعمل بمواصفات عالية جداً وتعد من روافد التنمية في المحافظة.