أبو شقة: نثق في حكمة السيسي لإدارة الأزمة الليبية وملف سد النهضة

أعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، دعم الحزب الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا ثقة الحزب في حكمته في إدارة الأزمة الليبية وملف سد النهضة، لأنه صاحب مواقف شجاعة من قبل 30 يونيو وبعدها.

جاء ذلك خلال المؤتمر المنعقد الآن بحزب الوفد، لطرح رؤية الحزب بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، وعدد من أعضاء الهيئة العليا.

ودعا أبو شقة كل القوى الحزبية والسياسية والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني لإصدار بيان موحد لا ينسب لأحد؛ لأنه من أجل مصر وأمنها، على أن يؤكد البيان تماسك الجبهة الداخلية ومساندة الرئيس السيسي في أي موضوعات تتعلق بسلامة الوطن والمواطن.