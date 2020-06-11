بسبب الصلاة على متوفى.. الكنيسة تعلن إصابة كاهن في الأقصر بـ كورونا

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تسجيل حالة إصابة جديدة بين صفوف كهنتها بفيروس كورونا المستجد، وهو القس بيشاي نعمان، راعي دير القديسين بالطود محافظة الأقصر.

وقالت الكنيسة، إن الكاهن أصيب بالعدوى خلال طقس الصلاة على أحد المتوفين بالفيروس، وحالته الصحية مستقرة، ولا توجد أي إصابات أخرى في صفوف الكهنة بالدير.

وكانت الكنيسة أعلنت منذ أيام، وفاة راهب وكاهن بفيروس كورونا، وإصابة نحو 8 آخرين تماثل منهم 5 للشفاء حتى الآن.

واتخذت الكنيسة قررا منذ 21 مارس بغلق الكنائس وتعليق الصلوات لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وأعلنت اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، في 27 يونيو الجاري، لبحث استمرار غلق أو إعادة فتح الكنائس بشروط وقائية.