طقس الجمعة.. شديد الحرارة على الصعيد والعظمى بالقاهرة 36

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار غدًا الجمعة نهارًا على الوجه البحري والقاهرة، مع وجود شبورة خفيفة صباحًا والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، فضلًا عن طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة.

أما ليلًا، يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال وجنوب الصعيد.

وعن الظواهر الجوية، فهناك فرص هطول أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا 30% تقريبًا على مناطق متفرقة غرب البلاد، ونشاط الرياح على جنوب سيناء التي تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، ويتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى على البحر المتوسط بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.

حالة البحرين الأحمر والمتوسط

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 36 24

الإسكندرية 33 22

وادي النطرون 34 23

طنطا 34 22

شبين الكوم 35 23

دمنهور 34 22

بلطيم 31 21

مطروح 27 20

السلوم 29 21

سيوة 37 24

بورسعيد 32 23

دمياط 30 23

الزقازيق 35 23

المنصورة 35 22

الإسماعيلية 36 23

السويس 36 22

العريش 31 21

رفح 30 20

رأس سدر 36 24

نخل 33 17

نويبع 37 23

طابا 34 20

كاترين 31 17

الطور 35 24

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 38 29

مرسى علم 38 28

الفيوم 38 24

بني سويف 38 24

المنيا 39 25

أسيوط 39 23

سوهاج 41 25

قنا 42 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 29