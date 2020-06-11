الطقس اليوم الخميس 11-6-2020 في مصر والدول العربية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس اليوم، الخميس، شبورة خفيفة صباحا على الوجه البحري والقاهرة ويكون الطقس حار، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مائل للبرودة ليلا.

الطقس في مصر

يسود طقس لطيف على السواحل الشمالية الغربية ومعتدلة على السواحل الشمالية الشرقية والرياح معتدلة، مائل للبرودة ليلا على السواحل الشمالية، ويكون الطقس حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة، لطيف ليلا على شمال وجنوب الصعيد.

الطقس في الأردن

وتتوقع دائرة الأرصاد الجوية بالمملكة الأردنية الهاشمية، انخفاض طفيف على الحرارة؛ مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول وحارة في باقي المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خلال ساعات المساء.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، تزداد احتمالية تكون السحب الرعدية الممطرة والمصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مرتفعات جازان، عسير والباحة. كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الداخلية من الساحل الغربي وأجزاء من شمال المملكة.