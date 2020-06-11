رئيس الوفد: الحل السياسي للنزاع في ليبيا هو الوحيد المقبول

دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، كل المؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي أن يقوم بواجبه وتطبيق الاتفاقيات الدولية فيما يجري من تدخلات سافرة في ليبيا خاصة أن أمن ليبيا مهدد وكذلك حدودها وهو ما يتعلق بأمن مصر القومي في المقام الأول.

جاء ذلك خلال المؤتمر المنعقد الآن في حزب الوفد، لطرح رؤية الحزب بشأن الأحداث الجارية في ليبيا وسد النهضة، بحضور أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، وعدد من أعضاء الهيئة العليا.

وطالب المجتمع الدولي للقيام بدوره في الوقف الفوري لإطلاق النار والالتزام بالعملية السياسية تحت إشراف الأمم المتحدة تماشيًا مع إعلان القاهرة، مشددًا على أن الحل السياسي هو الوحيد المقبل للنزاع في ليبيا.

وأكد أبو شقة أننا لسنا دعاة حرب ولكن على استعداد للتضحية و100 مليون مصري على استعداد، لأنه لا يوجد مصري سوف يفرط في أمنه فإما أن نعيش في أمن وكرامة وإما نموت.