محلل سياسي: الدور المصري في الأزمة الليبية أفشل اللعبة "الأردوغانية"

قال مسعود محمد، كاتب ومحلل سياسي من روما، إن توقيع إيطاليا واليونان، اتفاقا لترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأيوني، ضربة كبيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، موضحًا أن طموحات أردوغان للتدخل في ليبيا وشرق سوريا، كان للاستيلاء على الخيرات الموجودة بهذه المناطق، والتنقيب عن النفط والغاز.

وأضاف "محمد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN"، أن الدور المصري أفشل اللعبة الأردوغانية من خلال احتواء الأطراف الليبية وطرح مبادرة للسلام، وعمل مصر الدؤوب لخلق حالة من الاستقرار في المنطقة، مشددًا على ضرورة قيام الاتحاد الاوروبي بتوجيه ضربتين لـ"أردوغان"، بدعم المبادرة المصرية داخل ليبيا لإسقاط مخطط أردوغان، والذي يهدد بتقسيم ليبيا، مع دعم المعارضة التركية داخل تركيا التي تدعو لإسقاط أردوغان.

وأوضح أن هناك أدوارا جديدة داخل المنطقة، أهمها الدور المصري الذي يحرص على الأمن القومي العربي، منذ عبدالناصر حتى السيسي، وعلى الاتحاد الأوروبي، أن يكف عن الخوف من أردوغان، ويحدد موقفه بصراحة، من التدخل التركي في ليبيا، والاتجاه نحو فرض مزيد من الضغوط على أردوغان.