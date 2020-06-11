استمرار أعمال تطهير الشوارع والمصالح الحكومية وأماكن التجمعات بسوهاج

أعلنت محافظ سوهاج استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية، والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات، خلال اليومين الماضيين، ضمن حملات مكبرة شنتها الوحدات المحلية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشان اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج بأعمال الرش والتعقيم للمصالح الحكومية، ومبنى الوحدة المحلية، ومبنى المطافي، ومكتب البريد، ومبنى السنترال بجزيرة شندويل، كما تم تطهير قرية بندار الكرمانية، وروافع القصير، وبلصفورة، ونجع مناع، ونجع عبد ربه، والسلخانة، وجميع المداخل والبنك، ونقطة بلصفورة، وتطهير قرية عرابة أبو الدهب، والعمرات، والحواوسة ونجع النوبي، فيما قامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج بعد مواعيد الحظر بأعمال التطهير خلف مسجد التوبة بمنطقة غرب الكوبري، وتم تطهير 5 شوارع، وعدد 40 وحدة سكنية.

وكثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا أعمال التطهير والتعقيم خلال مواعيد الحظر، حيث تم تطهير شارع مدخل البلينا الغربي، و شارع تقسيم ابو عميرة، ومدرسة الثانوية الفنية بنات، وشارع خور الساحل، وشارع المحطة القديمة، وقرية بني حميل.

وقام مركز ومدينة دار السلام برش وتطهير مقر الوحدة المحلية لقرية السلام، ونقطة شرطة السلام، ومبني البريد، ومكتب التموين وبنك التنمية الزراعية لقرية السلام .

وفي مركز ومدينة ساقلتة تمت أعمال التطهير بالفترة المسائية حيث تم استهداف بعض الشوارع وداخل المنازل، وشارع التحرير، وعبد السلام عارف، ونجع البدوي، وشارع المستشفى، ونجع عباده بالطوايل، ومنطقة وسط البلد، وشارع الثورة، ومنطقة آل عاشور، وموقف سيارات الأجرة، كما تم تطهير مبنى التضامن الاجتماعي، ومبنى التأمينات الاجتماعية، ومكتب بريد ساقلتة، ومكتب بريد بني واصل.