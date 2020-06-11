نائب محافظ المنيا يشدد على التخلص الآمن من نفايات مستشفى الصدر

أشاد الدكتور محمد محمود أبو زيد، نائب محافظ المنيا، بخطة مكافحة العدوى في توزيع مسارات المستشفى الآمنة وغير الآمنة بمستشفى التأمين الصحي، حفاظًا على الطاقم الطبي، وتقليلًا لمعدلات نقل العدوى خلال هذه الفترة.

وشدد نائب المحافظ، على تكثيف أعمال النظافة والتطهير والتخلص الآمن ورفع النفايات الطبية الخطرة من مستشفى صدر المنيا، وفقًا للمعايير والاشتراطات الصحية والبيئية المتبعة، وعدم تراكمها حتى لا تشكل خطرًا يهدد الصحة العامة للمواطنين.

جاء ذلك خلال متابعة نائب المحافظ، سير العمل بمستشفيات التأمين الصحي، وصدر المنيا، ضمن أعمال لجنة المرور والمتابعة، والتي شكلها اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، للمرور والمتابعة على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، ضمن خطة المحافظة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.

والتقى نائب المحافظ، بالأطقم الطبية والتمريض، وتابع سير العمل بالمستشفيات للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توافر المستلزمات الطبية والوقائية وصلاحيتها للعمل.

واستمع نائب المحافظ من مدير مستشفى التأمين عن الإجراءات الطبية المتبعة في التعامل مع أي حالات مشتبه إصابتها بفيروس كورونا، أو الحالات الإيجابية وكيفية التعامل معها، موجهًا باستمرار الاهتمام والعناية بكافة الحالات.

ووجه نائب المحافظ، مسؤولي مستشفى الصدر، بالتنسيق مع الوحدة المحلية، لتوفير عدد إضافي من الأمن الإداري للمستشفى، مع تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم، حفاظًا على صحة الأطقم الطبية والمرضى والعاملين.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، أعضاء لجنة إدارة أزمة كورونا، حيث نقل نائب المحافظ، تحيات وتقدير اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، للأطقم الطبية، وقدم لهم الشكر علي تحملهم المسئولية في تلك الظروف الصعبة.