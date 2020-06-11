في ثلاثة أشهر.. 44 مليون أمريكي يتقدمون للحصول على إعانة ضد البطالة

أظهرت بيانات اقتصادية صادرة، اليوم، أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا للحصول على طلبات إعانة ضد البطالة خلال 12 أسبوعا الماضية منذ بداية أزمة جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة في مستهل مارس الماضي وصل إلى نحو 44.2 مليون شخص، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

وحسب ما نشرته وزارة العمل الأمريكية ونقلته شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية، انخفض عدد المتقدمين للحصول على طلبات إعانة بطالة في الولايات المتحدة للأسبوع العاشر على التوالي، مع استمرار العودة التدريجية لنشاط الأعمال وتخفيف قيود الإغلاق المطبقة بسبب كورونا المستجد.

وخلال الأسبوع المنتهي في 6 يونيو الجاري، تراجع عدد طلبات إعانة البطالة إلى 1.542 مليون من 1.897 مليون في الأسبوع السابق، وأقل من التوقعات التي أشارت إلى وصولها لـ 1.55 مليون طلب.

أما متوسط الأربعة الأسابيع، وهو المتوسط الأقل تذبذبا عن العدد الأسبوعي، فانخفض بمقدار 286 ألفا إلى 2.002 مليون طلب.

وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة في إطار برنامج مساعدة البطالة من الجائحة حتى الآن حوالي 705 الأف و676 طلبا.

وانخفض إجمالي من يحصلون على إعانة البطالة بمقدار 339 ألفا إلى 20.9 مليون مقارنة بذروة الأزمة التي بلغت 24.9 مليون خلال أسبوع المنتهي في 9 مايو.

وتراجع المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع من المطالبات المستمرة إلى 21.9 مليون، بانخفاض قدره 404.750 الأف عن الأسبوع الماضي.

ورسم مستوى المطالبات المستمرة صورة أوضح للضرر الاقتصادي الدائم والأوسع مع استمرار ارتفاع البطالة حتى مع إتخاذ الولايات المختلفة خطوات متزايدة لإعادة فتح اقتصاداتها.

الخطوط الجوية النمساوية تستأنف رحلاتها إلى 36 وجهة داخل أوروبا

وفي النمسا، أعلنت الخطوط الجوية، استئناف رحلاتها مرة أخرى اعتبارا من منتصف يونيو الجاري، مشيرة إلى أنها سوف تبدأ برحلات إلى 36 وجهة داخل أوروبا.

وقالت الشركة النمساوية، في بيان اليوم، إنه سيتم تأجيل الرحلات إلى كييف ولندن وميلانو وستوكهولم إلى أوائل يوليو المقبل لأسباب فنية وتشغيلية.

وذكرت الشركة، أنه بعد ثلاثة أشهر من فرض قيود على السفر بسبب جائحة كورونا المستجد، فتحت النمسا حرية السفر مع ما مجموعه 31 دولة اعتبارا من 16 يونيو الجاري، مشيرة إلى أن السفر مسموح به لجميع دول الاتحاد الأوروبي باستثناء السويد وإسبانيا والبرتغال إضافة إلى بريطانيا والتي غادرت الاتحاد الأوروبي وتضررت بشدة من وباء كورونا.

وأضافت الشركة النمساوية، إلى أن الخطوط الجوية النمساوية تخطط أيضا للسفر إلى وجهات أخرى اعتبارا من أول يوليو المقبل مع بدء تشغيل رحلات المسافات الطويلة إلى بانكوك وشيكاغو ونيويورك وواشنطن.

وفي هولندا، أعلنت السلطات، اليوم، تسجيل حالتي وفاة نتيجة الإصابة بكورونا المستجد ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6044 حالة.

وقال المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة في بيان، إن عدد الإصابات الجديدة بكورونا المستجد سجل اليوم 164 إصابة ليبلغ عدد المصابين 48251 شخصا.

وأضاف المعهد الوطني، أن ثلاث حالات إصابة بكورونا المستجد، أدخلت المستشفيات لتلقي العلاج.

الفلبين تسجل 443 إصابة جديدة بالوباء

وفي الفلبيين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم، تسجيل 443 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ليصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 24 ألفا و175 إصابة.

وأوضحت الوزارة - حسبما نقلت صحيفة (فلبين ستار) - أن 270 شخصًا تماثلوا للشفاء، وهو أعلى معدل شفاء يتم تسجيله في يوم واحد، ليصل عدد المتعافين من الفيروس إلى 5165 شخصا.

وتوفي تسعة أشخاص جراء الإصابة بالفيروس، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بكورونا 1036 حالة.

ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي خطابًا، الاثنين المقبل، للإعلان عن توجيهات جديدة فيما يخص إجراءات الحجر الصحي المجتمعي.