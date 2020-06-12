"الشباب" ترفع درجات الاستعداد القصوى لعودة النشاط الرياضي بالمحافطات

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن رفع درجة الاستعداد القصوى في إطار الاستعدادات لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بعودة النشاط الرياضي والشبابي.

وقالت الوزارة إن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يتابع على مدار الساعة، قيام مديريات الشباب والرياضة بالمحافظات بالقيام والانتهاء من الإجراءات الاحترازية وعمليات التطهير والتعقيم لكل المنشآت الرياضية ، مراكز شباب وهيئات وأندية، تمهيدا لعودة الأنشطة الشبابية والرياضية خلال الفترة القادمة تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

وفي هذا الإطار أكدت الوزارة أن مديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد بالتنسيق مع أعضاء برلمان الطلائع والشباب يقومون حاليا بأعمال تعقيم وتطهير المدينة الشبابية ببورسعيد، تحت رعاية وإشراف مباشر من الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور على أبو سمرة مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، وذلك بعد انتهاء فترة العزل للمواطنين العائدين من دولة الإمارات، حيث تم أخذ كافة الإجراءات الإحترازية وتعقيم جميع الغرف ودورات المياه والمسجد والملاعب وصالات الرياضة والطعام وأماكن الجلوس في جميع انحاء المدينة الشبابية.